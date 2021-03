vor 48 Min.

HC Landsberg ist nicht das Tasmania Berlin der Eishockey-Oberliga

Der zweite Saisonsieg in Füssen hat den Landsberg Riverkings in der Eishockey-Oberliga einen Prestigeerfolg beschert.

Plus Kurz vor Saisonende in der Eishockey-Oberliga feiert der HC Landsberg seinen zweiten Saisonsieg. Damit dürfen die Riverkings einen kleinen Prestigeerfolg feiern.

Von Margit Messelhäuser

In der Fußball-Bundesliga war der FC Schalke 04 lange auf dem besten Weg, den „ewigen“ Negativrekord von Tasmania Berlin einzustellen – am Ende blieb dieser Rekord dann aber doch bei den Hauptstädtern. Was das mit dem HC Landsberg zu tun hat? „Wir sind nicht das Tasmania Berlin der Eishockey-Oberliga“, freut sich HCL-Pressesprecher Joachim Simon nach dem zweiten Saisonsieg in Füssen, und erklärt, warum.

Tatsächlich gibt es auch in der Eishockey-Oberliga gewisse „Rekorde“, die von den Mannschaften nicht unbedingt angestrebt wurden. „In der Saison 2017/18 hat Miesbach als Aufsteiger seine erste Oberliga-Saison mit fünf Punkten abgeschlossen“, sagt Simon, und mit einem Augenzwinkern: „Wir sind jetzt also nicht mehr der schlechteste Aufsteiger aller Zeiten.“

Bereits am zweiten Spieltag holt Landsberg seinen ersten Sieg

Tatsächlich hat der HCL mit zwei Siegen und einer Niederlage nach Penaltyschießen inzwischen sieben Punkte auf dem Konto: Bereits am zweiten Spieltag gelang der 7:1-Erfolg in Lindau und Anfang Januar das 5:6 in Höchstadt. Jetzt kam das 6:3 in Füssen dazu, und schon hat man Miesbach überholt. Dass es für Aufsteiger in dieser Liga schwer ist, zeigt auch die Tatsache, dass die Landsberger gute Chancen haben, noch einen weiteren in der ewigen „Bestenliste“ hinter sich zu lassen: Höchstadt beendete seine erste Saison in der Oberliga mit neun Zählern, da könnte der HCL noch vorbeiziehen, sagt HCL-Teammanager Michael Oswald „Das wäre natürlich eine tolle Sache“, meint er mit einem Schmunzeln.

Der HC Landsberg bleibt in der Oberliga

Nachdem man bereits Miesbach überholt hat, sei dies aber nicht das entscheidende: „Wir haben, abgesehen vom Heimspiel gegen Höchstadt, einen Aufwärtstrend gezeigt, und jetzt hat es dafür endlich auch etwas Zählbares gegeben.

Tasmania Berlin hatte übrigens in der Saison 1965/66 als Aufsteiger 31 Spiele ohne Sieg absolviert – beim HC Landsberg waren es 29 Spiele bis zum zweiten Sieg. Und während Tasmania absteigen musste, bleibt der HC Landsberg auch nächste Saison in der Oberliga.

