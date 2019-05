vor 32 Min.

Kinsau mischt im Aufstiegskampf mit

Der SV profitiert von Patzern der Kontrahenten. Unterdießen rutscht unten rein

Tabellenführer Weil ist daheim gegen den TSV Utting nicht über ein Remis hinausgekommen. In einer während der gesamten Spielzeit völlig offenen Begegnung hatten beide Teams bereits in der ersten halben Stunde gute Möglichkeiten. In der 36. Minute verhinderte Weils Keeper Schmiddunser mit einer Glanzparade die Gästeführung. Das 1: 0 gelang dann der Heimelf nach einem tollem Pass in die Schnittstelle kurz vor dem Halbzeitpfiff . Nach dem Wechsel drängte Utting auf den Ausgleich, welcher nach einer Stunde durch einen tollen Schuss in das Kreuzeck gelang. Für beide Mannschaften war im Anschluss noch der Siegtreffer drin, mit dem Punktgewinn hat Weil zumindest schon Platz zwei sicher und somit die Aufstiegsrelegation gesichert.

Auch Verfolger Eching ließ gegen Peitings Reserve Punkte liegen. „Wenn du auswärts drei Tore schießt, solltest du das Spiel gewinnen“, so Eching Trainer Andreas Ufer nach der Partie. Am Ende hatte sich Eching das Remis selbst zuzuschreiben. Drei kapitale Fehler in der Defensive sorgten drei Mal für den Rückstand, zwar kämpfte sich Eching immer wieder zurück und hatte die Partie im Griff aber am Ende fehlte die Kraft.

Ganz anders sah es beim SV Kinsau aus. Im Duell gegen den direkten Kontrahenten im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz, den SV Igling siegte die Mannschaft am Ende verdient mit 3:2. Anfangs hatte Kinsau die Kontrolle, in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit erhöhte Igling aber den Druck, ohne daraus Profit zu schlagen. Gleich nach dem Wiederanpfiff spielte dann wieder Kinsau und kam nach einer schönen Kombination zur 1:0-Führung durch Andreas Köppl. Wiederum Köppl war es, der nach einem schönen Solo Schilcher beim 2:0 in Szene setzte. Die Freude wehrte nicht lange, denn nach einem Eckball kam Igling zurück ins Spiel. Nur kurz nach dem Anschluss bescherte in Foulelfmeter den Iglingern den Ausgleich. Den verdienten Schlusspunkt setze Kinsaus Köppl. Somit bleibt es an der Tabellenspitze spannend.

Unterdießen hat zu Hause gegen Wildsteig verloren und lässt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen. Unterdießen ging im zunächst ruhigen Spiel in Führung, kurz darauf musste man jedoch den Ausgleich hinnehmen. Unterdießen investierte anschließend mehr und ging verdient in Führung. Diese hielt wiederum nicht lange und Wildsteig glich nicht nur aus, sondern drehte das Spiel und gewann am Ende mit 3:2. Insgesamt war es eine sehr emotionale zweite Halbzeit, nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei den Zuschauern. (rr/tosch/resc/evsb)

Weil - Utting: 1:0 Seeholzer (45.), 1:1 Eichberg (58.)

Peiting II - Eching: 1:0 Scheidl (3.), 1:1 Schmid (46.), 2:1 Maleki (68.), 2:2 Dreher (70.), 3:2 Schmelcher (78.); 3:3 Schmid (84.)

Kinsau - Igling: 1:0 Köppl (50.), 2.0 Schilcher (58.), 2:1 Hefele (62.), 2:2 Scherdi (64., FE), 3:2 Köppl (78.)

Unterdießen - Wildsteig: 1:0 Greinwald (17.), 1:1 Zeller (24.), 2:1 Jaser (61.), 2:2 Berchtold (80.), 2:3 Uhlschmid (81.)

