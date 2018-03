vor 36 Min.

Landsberg rutscht aus Lokalsport

Das Bayernliga-Nachholspiel gegen Neumarkt steht für die Fußballer des TSV unter keinem guten Stern. Im fünften Anlauf gibt es eine Niederlage.

Von Margit Messelhäuser

Die Bayernliga-Partie gegen Neumarkt steht für den TSV Landsberg unter keinem guten Stern: Im fünften Anlauf fand das Spiel zwar statt, aber die Landsberger unterlagen mit 2:3. Pech hatten sie nicht nur mit dem Wetter, denn praktisch pünktlich zum Anstoß begann es zu regnen, auch das Schiedsrichtergespann der Gruppe Bayreuth erwischte keinen guten Tag.

Guter Konter bringt die Führung

Im Vergleich zum Spiel am Samstag brachte Landsbergs Trainer Guido Kandziora von Beginn an Martin Hennebach. Eine gute Entscheidung, denn Hennebach war es, der den TSV in der 9. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Zuvor hatte wieder einmal TSV-Keeper Philipp Beigl zwei, drei Mal eingreifen müssen, doch dann spielten die Landsberger den schönen Konter, den Julian Birkner eingeleitet hatte, erfolgreich zu Ende.

Dieser Treffer sorgte bei den Gastgebern für mehr Selbstvertrauen, jetzt gab es Chancen auf beiden Seiten. Aber während die Gäste auf dem nassen Boden stets schnell den Abschluss suchten, versuchten die Landsberger immer wieder eine noch bessere Schussposition zu finden – bis der Ball weg war. In der 44. Minute griffen die Schiedsrichter ein: Anscheinend nach Rücksprache mit dem Linienrichter zeigte der Schiri auf den Punkt – Elfmeter für Neumarkt. Es gab viele Diskussionen, aber die Entscheidung blieb und Markus Smarzoch traf zum 1:1-Pausenstand.

Nach der Pause die kalte Dusche

Kaum rollte der Ball wieder in der zweiten Hälfte, lag er auch schon im Landsberger Tor: Erneut Smarzoch brachte den ASV mit 2:1 in Führung (49.). Noch hatten die Landsberger den Rückschlag nicht verdaut, als auch noch das 3:1 für die Gäste (58.) fiel. Die Partie war damit erledigt, schien es, doch die Landsberger bäumten sich noch mal auf. Die Partie wurde jetzt immer hektischer mit vielen Fouls und Nickligkeiten – der Schiedsrichter hatte einen schweren Stand, den er sich mit einigen Entscheidungen aber selbst zuzuschreiben hatte.

Der Schiedsrichter hat einen schweren Stand

Landsberg rannte nun an, endlich wurde auch direkt abgeschlossen und so verwandelte Dominik Schön in der 66. Minute einen Abpraller zum 2:3. Neumarkt kam ins Schwimmen, kassierte sogar in der 82. noch eine Gelb-Rote Karte, aber der TSV Landsberg konnte kein Kapital draus schlagen – es blieb bei der Niederlage. Jetzt muss das Kandziora-Team schnell den Kopf freibekommen, am Samstag ist es in Ismaning zu Gast.

TSV: Beigl Göttle (84. Buschel), Nichelmann, Birkner, Meichelböck, Bonfert, Hennebach (66. Neuhaus), Michaijlovic, Schön, Zuka (59. Detmar), Siegwart.

ASV: Schmidt, Marx (86. Lang), Binder, Buchner, Neumayer, Mazanec, Pfindel, Smarzoch, Mjaki (71. Eger), Scgrödl, Grunner (91. Ammon).

Themen Folgen