Landesliga: Landsberg Crusaders mit Sieg und Niederlage

Zum Heimspieltag treten die Crusaders des TSV Landsberg in der Baseball-Landesliga gegen Steinheim an. Beide Teams gehen als Tabellenzweite in den Spieltag.

Die Landsberg Crusaders hatten zum Heimspieltag die Red Phantoms aus Steinheim im 3C Sportpark zu Gast. Nach einer sehr guten Leistung im ersten Spiel meldeten sich die Gäste in der zweiten Partie eindrucksvoll zurück.

Landsberg startete im ersten Spiel mit starkem Pitching und einer guten Defense-Leistung des In- und Outfields. In der zweiten Hälfte des ersten Innings punkteten die Crusaders durch einige Hits und gutes Base-Running, was ihnen eine 7:2-Führung einbrachte. Im zweiten sowie in den letzten beiden Innings konnten die Red Phantoms keine Punkte mehr verbuchen, so fiel der Sieg für die Crusaders mit 11:6 deutliche aus. Im zweiten Spiel allerdings fanden die Red Phantoms über das gesamte Spiel hinweg die Lücken in der Landsberger Defensive. Gegen einen starken Nachwuchs-Pitcher der Steinheimer hatten die Crusaders Probleme auf Base zu kommen und es wurden nur wenige Hits verzeichnet. Jedoch ist der Inside-the-Park-Homerun von Andreas Paul hervorzuheben. Das Spiel endete mit 4:15 für Steinheim.

Das Schüler-Team der Crusaders tritt in Augsburg an

Nachdem die Teams beide als Tabellenzweite in den Spieltag gegangen waren, belegen sie nun gemeinsam Platz drei in der Tabelle der Landesliga. Die Caribes München haben sie dank zwei Siegen überholt. Das nächste Heimspiel findet am 9. Juni, ab 13 Uhr, gegen die Gundelfingen Moskitos statt.

Kein Glück hatten auch die Schüler der Crusaders bei ihrem Spiel in Augsburg. Im ersten Spiel ließ der Augsburger Pitcher nicht viele Chancen zu, einen Ball zu schlagen. Wurde der Ball doch getroffen, war die Augsburger Defensive sehr konzentriert und effektiv. Es konnten einige Hits verbucht werden, jedoch schaffte es kein Landsberger über die Homeplate, um einen Run zu verbuchen. Am Ende stand es 6:0 für die Gators aus Augsburg. Im zweiten Spiel wurden die Pitcher in beiden Teams getauscht und die Landsberger mussten mit nur acht Spielern auskommen. Trotzdem verbuchten die Crusaders nach dem ersten halben Inning vier Runs, mussten sich aber am Ende 7:13 geschlagen geben. (AZ)

