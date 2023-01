Basketball

vor 33 Min.

Basketball: Die DJK Landsberg will eine Aufholjagd starten

Plus Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg geht als Schlusslicht der Bayernliga in den zweiten Teil der Bayernliga. Noch ist ber nichts verloren.

Von Margit Messelhäuser

Was bringt das Jahr 2023 dem Team Heimerer Schulen Basket Landsberg? Als Schlusslicht der Bayernliga Südwest und mit null Punkten mussten Trainer Miga Migala und sein Team die Weihnachtspause verbringen. Jetzt will man die Aufholjagd starten – am besten gleich am Samstag bei der vierten Mannschaft des FC Bayern München. Und die Vorzeichen sind gut.

