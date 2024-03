Landsbergs Basketballer treten ohne Druck aber mit viel Ehrgeiz an

Das Team Heimerer Schulen Basket Landsberg hat den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga bereits in der Tasche. Dennoch hat das Team noch ein Ziel vor Augen.

Ganz locker könnten die Landsberger Basketballer ihr Spiel in der Bezirksoberliga-Abstiegsrunde bei Weißblau-Allianz München angehen: Den Klassenerhalt haben sie nämlich bereits in der Tasche. Doch davon ist das Team von Trainer Miga Migala weit entfernt: "Wir wollen jetzt auch alle Spiele in dieser Runde gewinnen", sagt Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK Landsberg. Das Spiel beginnt am Samstag um 17 Uhr.

Mit acht Punkten führen die Landsberger die Tabelle an - mindestens Zweiter werden sie am Ende auf jeden Fall sein. Kein Grund jedoch, nun schon locker zu lassen. Gut so, denn Weißblau-Allianz wird im Heimspiel sicher ein anderes Gesicht zeigen als zum Auftakt in Landsberg. Da hatte sich das Team Heimerer Schulen mühsam mit 63:61 durchgesetzt, obwohl die Münchner auf drei ihrer Topscorer verzichten mussten. "München hat ja noch Chancen auf den Klassenerhalt, die Mannschaft wird sicher alles in die Waagschale werfen", vermutet auch Horst Geiger.

Das letzte Spiel der Bezirksoberliga-Abstiegsrunde trägt Landsberg zu Hause aus

Für das Team Heimerer Schulen gehe es in erster Linie darum, sich spielerisch weiterzuentwickeln. "Das Heimspiel gegen Allianz war eher ein Rückschritt, dennoch haben wir gewonnen", blickt Geiger zurück - das sei eine neue Erfahrung für die jungen Spieler gewesen. "Ansonsten war es in dieser Saison öfter der Fall, dass wir trotz einer guten Leistung verloren haben." Diesmal sollen Darbietung und Ergebnis zueinander passen: Mit einem guten Spiel sollen auch die Punkte eingefahren werden. Das letzte Saisonspiel bestreiten die Landsberger am 20. April zu Hause gegen München Basket II.

