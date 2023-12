Eishockey

vor 34 Min.

Bayernliga: Der HC Landsberg hat gegen Peißenberg was gutzumachen

Am Sonntag erwartet der HC Landsberg die Miners Peißenberg – im Hinspiel hatten die Riverkings bei der 1:5-Niederlage enttäuscht. Das soll diesmal besser werden. Am Freitag geht es für die Landsberger erst noch nach Dingolfing.

Plus Am Sonntag erwarten die Landsberg Riverkings im Derby der Eishockey-Bayernliga gegen die Miners ein volles Haus. Zuvor geht es aber noch nach Dingolfing.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Auch wenn der Fokus bereits auf dem Derby gegen die Peißenberg Miners am Sonntag liegt: Der HC Landsberg muss in der Eishockey-Bayernliga am Freitag erst noch nach Dingolfing. „Da sind wir der Favorit“, sagt HCL-Coach Martin Hoffmann. Ganz anders sieht es am Sonntag aus.

Bislang läuft es für den HC Landsberg in der Eishockey-Bayernliga besser als erwartet: Mit 32 Punkten aus 16 Spielen stehen die Riverkings auf Platz fünf der Tabelle. Da kann am Freitag (ab 20) Uhr beim EV Dingolfing, der mit 10 Punkten (15 Spiele) auf Rang 14 liegt, nur ein Sieg zählen. „Dennoch darf man Dingolfing vor allem zu Hause nicht unterschätzen“, warnt Hoffmann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen