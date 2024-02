Eishockey

Beim HC Landsberg geht der Blick nach vorne

HCL-Trainer Martin Hoffmann will dem verpassten Play-off-Platz nicht lange nachtrauern.

Plus Der HC Landsberg muss jetzt schnell wieder den Kopf freibekommen. Nach dem bitteren Gang in die Pre-Play-offs ist noch nichts verloren. So sieht Trainer Hoffmann die Situation.

Von Margit Messelhäuser

Ausgerechnet die weiteste Auswärtsfahrt wurde für den HC Landsberg auch die bitterste. Auf den mehr als 300 Kilometer von Schweinfurt zurück nach Landsberg hatten die Riverkings viel Zeit, über die folgenschwere Niederlage bei den Mighty Dogs nachzudenken. Beim Vorletzten der Eishockey-Bayernliga verspielten die Landsberger am letzten Spieltag der Hauptrunde den schon fast sicher geglaubten Play-off-Platz. Viel Zeit, das 3:4 zu verdauen bleibt nicht, aber "das ist vielleicht auch ganz gut so", blickt HCL-Trainer Martin Hoffmann schnell wieder nach vorne.

Natürlich seien alle maßlos enttäuscht gewesen nach der Niederlage. "Aber ganz ehrlich: Wenn wir in Schweinfurt nicht gewinnen können, haben wir den Play-off-Platz auch nicht verdient." Jetzt gelte es, die Situation ganz schnell anzunehmen und Hoffmann kann den Pre-Play-offs auch etwas Positives abgewinnen. "Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir im Rhythmus bleiben."

