HCL-Coach Hoffmann: Mehr war diesmal nicht möglich

HCL-Trainer Martin Hoffmann hat allen Grund zufrieden auf die Saison in der Eishockey-Bayernliga zurückzublicken.

Plus Der HC Landsberg verabschiedet sich in die Sommerpause. Riverkings-Trainer Martin Hoffmann blickt auf eine gelungene Saison zurück, in der ein wichtiges Ziel erreicht wurde.

Von Margit Messelhäuser

Auch wenn das Saisonende früher kam als erhofft: "In meinen Augen war es insgesamt eine gelungene Saison", sagt Martin Hoffmann. In seinem ersten Jahr als Trainer des HC Landsberg erreichte er trotz schwieriger Bedingungen mit den Riverkings das Play-off-Viertelfinale in der Eishockey-Bayernliga. Doch fast noch mehr freut er sich darüber, dass die Mannschaft und der Verein ein anderes Ziel erreicht haben.

Sonntagabend chillen, statt im Eisstadion zu stehen - vor allem der vergangene Sonntag war nicht nur für Martin Hoffmann ungewohnt. "Meine Frau Isabell freut sich sicher, sie musste in den vergangenen sieben Monaten wegen des Eishockeys schon sehr zurückstecken", sagt Hoffmann mit einem Schmunzeln, denn er weiß, wie wichtig diese Unterstützung war und bleibt. "Man denkt praktisch sieben Tage die Woche an Eishockey." Damit ist jetzt erst mal Schluss, dafür kann der Riverkings-Coach aber ein positives Fazit ziehen.

