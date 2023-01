Eishockey

vor 34 Min.

Oberliga: Beim HC Landsberg zeigt der Trend nach oben

Vollen Einsatz zeigte der HC Landsberg (schwarze Trikots) sowohl gegen Füssen (Foto) im Heimspiel als auch in Passau. Während man aber zu Hause zu viele Chancen liegen ließ, nutzte man diese in Passau und gewann deutlich mit 8:5.

Plus Der HC Landsberg feiert in Passau einen Sieg. Zu Hause gegen Füssen vergibt der Eishockey-Oberligist zu viele Chancen. Am Mittwoch geht es in Deggendorf weiter.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der HC Landsberg scheint sich gefangen zu haben. Schon in den vergangenen Spielen passten Leidenschaft und Kampf – in Passau konnten sich die Riverkings nun auch für ihren Einsatz belohnen. Obwohl mehrere Leistungsträger fehlten, gab es einen deutlichen 8:5-Erfolg.

