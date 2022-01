Oberliga: Perfekter Einstieg für den neuen Trainer des HC Landsberg

Plus Sven Curmann feiert bei seiner Premiere als HCL-Chefcoach in der Eishockey-Oberliga einen Derbysieg gegen Memmingen. Er verrät, wie es zu dem erfolgreichen Endspurt kommt.

Wenn das nicht mal die perfekte Premiere für Sven Curmann als Cheftrainer des HC Landsberg war: Das Schlusslicht der Eishockey-Oberliga stellt dem Tabellendritte ECDC Memmingen ein Bein. In der Verlängerung setzen sich die Landsberger durch, und das, obwohl sie vor dem letzten Drittel noch 1:4 zurücklagen. Curmann verrät, wie es zu dem famosen Endspurt seines Teams kam.