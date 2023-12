Fußball

Am Tag vor Weihnachten rollt der Fußball in der Halle

Am 23. Dezember findet in Peiting das Hallenturnier der Zugspitz-Gruppe West statt.

Plus In Peiting findet am 23. Dezember die Vorrunde der Hallenmeisterschaft im Fußballkreis Zugspitze statt. Vier Teams aus dem Kreis Landsberg sind am Start.

Von Margit Messelhäuser

Einen Tag vor Weihnachten geht es für die Fußballer im Kreis Zugspitze in die Halle: In Peiting trägt die Gruppe West den Lotto Bayern Hallencup aus. Und die Spieler müssen teils früh aufstehen, denn bereits um 10 Uhr wird die erste Partie angepfiffen. Insgesamt vier Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg sind dabei am Start.

In der Gruppe A geht Bezirksliga-Aufsteiger Jahn Landsberg als Favorit in die Vorrunde. Wobei die Hallenspiele bekanntlich ihre eigenen Regeln besitzen. Denn mit dem MTV Dießen treffen die Jahnler gleich im ersten Spiel auf einen Gegner, der bekanntlich über sehr gute Techniker verfügt. Ebenfalls mit in der Gruppe sind der SV Fuchstal und der TSV Peiting.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

