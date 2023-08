Fußball

vor 18 Min.

Bayernliga: Der TSV Landsberg bändigt die jungen Löwen

Plus Im siebten Spiel der Fußball-Bayernliga fährt der TSV Landsberg den sechsten Sieg ein. Der Spitzenreiter dreht in der zweiten Halbzeit gegen den TSV 1860 München II noch mal auf.

Von Margit Messelhäuser

Der TSV Landsberg bleibt an der Spitze der Fußball-Bayernliga. Gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München belohnten sich die Landsberger in der Nachspielzeit dafür, dass sie nie aufgaben. Rund 450 Zuschauer verfolgten die Hitzeschlacht im 3C-Sportpark, in der die Landsberger auf zwei Leistungsträger verzichten mussten.

Dass ein Fußballspiel nicht 90 Minuten, sondern in der Regel einige Minuten länger dauert, ist inzwischen die Regel. Dem TSV Landsberg kam dies – wieder einmal – gelegen, denn erst in der 91. Minute gelang Amar Cekic der verdiente Siegtreffer, nachdem Steffen Krautschneider (54.) den frühen Rückstand der Landsberger ausgeglichen hatte.

