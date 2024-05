Bayernliga: Letztes Heimspiel für den TSV Landsberg

Plus Der TSV Landsberg erwartet zum letzten Heimspiel der Fußball-Bayernliga den FC Pipinsried. Für Spielertrainer Hutterer ein Abschied, der anders geplant war.

Für fünf Spieler des TSV Landsberg wird es auf jeden Fall das letzte Spiel im 3C-Sportpark sein. Wenn am Samstag, ab 14 Uhr, der FC Pipinsried zu Gast ist, heißt es Abschiednehmen. "Das letzte Spiel mit dieser Mannschaft ist sicher etwas Besonderes", sagt TSV-Spielertrainer Mike Hutterer, für den es auch der letzte Auftritt im Landsberger Trikot sein wird. Aber mit dem Anpfiff gehe es nur mehr um das Spiel und auch wenn der Titel kaum mehr möglich sein dürfte, hat sich die Mannschaft noch ein Ziel gesetzt.

Der vergangene Spieltag hat die Titelträume des TSV Landsberg platzen lassen. "Es sind nur noch zwei Spieltage, und wir haben vier Punkte Rückstand, da muss man nur rechnen", sagt Mike Hutterer. Natürlich sei rein rechnerisch noch alles möglich, doch auch ihm scheint der Glaube daran zu fehlen. Nicht mehr nach der Niederlage am vergangenen Spieltag in Heimstetten.