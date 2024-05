Bayernliga: Spielertrainer Mike Hutterer verlässt den TSV Landsberg

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg vermeldet den nächsten Abgang. Spielertrainer Mike Hutterer verlässt den Verein nach der Saison.

Im Zuge der Neuausrichtung und Umstrukturnierung zur Saison 2024/25 beendet der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg das "Modell Spielertrainer", dies teilte TSV-Abteilungsleiter Sebastian Gilg in einer Pressemitteilung mit. Neben Sascha Mölders (39) wird deshalb auch Mike Hutterer (34) den Verein nach dem Ende der laufenden Saison verlassen, heißt es in der Pressemitteilung. "Ich hoffe, mit der Bayernliga-Meisterschaft im Gepäck", wird Hutterer in der Mitteilung zitiert.

Hutterer war zunächst Spielertrainer zusammen mit Muriz Salemovic

Hutterer kam im Sommer 2021 vom SV Pullach nach Landsberg und war zunächst zusammen mit Muriz Salemovic Spielertrainer in Landsberg, seit 2022 gemeinsam mit Sascha Mölders. "Mike hat hier drei Jahre tolle Arbeit geleistet und war immer ein Vorbild für die jungen Spieler. Wir danken ihm dafür ganz herzlich und wünschen ihm alles Gute - privat und für seine weitere sportliche Karriere", so Marko Braovac, der neue Sportdirektor des TSV Landsberg. Bezüglich des neuen Trainers, heißt es in der Pressemitteilung, würden aktuell die entscheidenden Gespräche laufen.

Wie berichtet, hat der TSV Landsberg darauf verzichtet, eine Lizenz für die Fußball-Regionalliga zu beantragen. Aktuell belegt der TSV den zweiten Tabellenplatz, einen Punkt hinter Spitzenreiter Schwaben Augsburg. (AZ)

Lesen Sie dazu auch