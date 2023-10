Fußball

vor 32 Min.

Bayernliga-Spitzenreiter TSV Landsberg deklassiert den FC Pipinsried

Plus Im Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga lässt der TSV Landsberg dem FC Pipinsried nicht den Hauch einer Chance. Dabei begann die Partie für den Tabellenführer nicht nach Wunsch.

Die Ausgangsposition hatte ein Spitzenspiel versprochen: der TSV Landsberg, Tabellenführer der Fußball-Bayernliga, zu Gast beim Tabellenvierten FC Pipinsried. Spitze war auf dem Platz dann aber nur ein Team: Der TSV Landsberg, der beim Regionalliga-Absteiger ein Schützenfest feierte.

Eigentlich hatte Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer damit gerechnet, dass sein Team in Pipinsried nicht viele Torchancen erhalten würde. Tatsächlich hatten die Gastgeber vor der Partie erst zehn Gegentreffer erhalten, in 15 Spielen. Doch die Partie entwickelte sich ganz anders. Und am Ende feierten die Landsberger einen 5:1-Kantersieg. „Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen, sie hat richtig gut gefightet“, sagte Hutterer nach dem Spiel. Dabei begann der Spieltag für die Landsberger mit Problemen. „Der Bus ist zunächst nicht angesprungen“, verriet Hutterer. Das konnte behoben werden, dennoch kamen die Landsberger mit Verspätung an. „Wir sind alle cool geblieben“, so der Landsberger Spielertrainer und in der Partie war wirklich nichts zu merken.

