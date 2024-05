Fußball

vor 50 Min.

Bezirksliga: Jahn Landsberg muss wieder um Klassenerhalt bangen

Plus In der Fußball-Bezirksliga ist der direkte Abstieg für Jahn Landsberg nicht mehr vom Tisch. Denklingen kann ganz locker in die letzten beiden Spiele gehen.

Von Margit Messelhäuser

Jahn Landsberg muss in der Fußball-Bezirksliga wieder bangen, nicht auf einen Abstiegsplatz zu rutschen. Im Nachholspiel holte Habach mit dem torlosen Unentschieden gegen Raisting einen Punkt und ist damit wieder auf drei Zähler an Jahn rangekommen. Das Restprogramm hat es für beide Teams in sich. Denklingen kann locker in die letzten Spiele gehen, könnte Jahn aber noch Schützenhilfe leisten. Am Freitag gastiert Jahn bei Deisenhofen II, Denklingen erwartet am Samstag Neuried.

Jahn Landsberg Nach dem 3:1-Sieg gegen Brunnthal am 24. Spieltag schien der direkte Abstieg für Jahn Landsberg vom Tisch zu sein. Doch jetzt dürfen sich Trainer Armin Sanktjohanser und sein Team nicht mehr sicher sein. Mit 25 Punkten liegt Habach auf dem ersten Abstiegsrang, zwei Punkte hinter Pasing und drei hinter Landsberg - sechs Punkte sind noch zu vergeben. Am Freitag haben die Landsberger die große Chance, mit einem Sieg in Deisenhofen den Relegationsplatz zu sichern. Habach bekommt es nämlich mit Spitzenreiter Murnau zu tun, der sich im Kampf um den Meistertitel keinen Ausrutscher erlauben darf.

