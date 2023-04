Fußball

18:32 Uhr

Das nächste „Sechs-Punkte-Spiel“ für den VfL Denklingen

Plus Der VfL Denklingen kämpft in der Fußball-Bezirksliga um den Klassenerhalt. Diesmal ist das Ansorge-Team beim Tabellennachbarn Neuhadern zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

Eigentlich ist es ein gutes Omen: Bislang haben die Denklinger Fußballer in ihren „Sechs-Punkte-Spielen“ ihre Leistung abrufen können. Das muss auch am Sonntag wieder der Fall sein, dann geht es zum TSV Neuhadern. Der Gastgeber ist der obere Tabellennachbar in der Bezirksliga und könnte mit einem Sieg überholt werden. Doch im Vorfeld gibt es für VfL-Trainer Markus Ansorge eine schlechte Nachricht.

Auch für die Denklinger sind es nur noch fünf Spiele, dann wird sich zeigen, ob man wirklich in die Sommerpause gehen kann oder in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen muss. Ein direkter Abstieg sollte mit sieben Punkten Vorsprung eigentlich kein Thema mehr werden. Aber auf den Relegationsplatz sind es nur drei Zähler. „In den restlichen fünf Spielen brauchen wir mindestens noch zwei Siege“, rechnet Ansorge durch – besser wären natürlich deren drei. Allerdings angesichts des Restprogramms – unter anderem gegen den Zweiten, Dritten und Vierten der Liga – sollten „wir gegen die Mannschaften in unserer Nachbarschaft unbedingt die Punkte holen“, fordert der Denklinger Trainer. Und mit Neuhadern hat man es nun genau mit so einem Team zu tun. Nur zwei Punkte mehr haben die Gastgeber, die das Hinspiel knapp mit 1:0 gewonnen hatten, auf dem Konto.

