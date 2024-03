Fußball

15.03.2024

Denklingen und Jahn Landsberg sind bei Spitzenteams gefordert

Plus Vor schweren Aufgaben stehen die Fußball-Bezirksligisten Denklingen und Jahn Landsberg. Beim VfL kehrt der Kapitän zurück, ein anderer wichtiger Spieler fehlt verletzt.

Von Christian Mühlhause

Bei Spitzenteams der Bezirksliga Oberbayern Süd sind die Fußballer des VfL Denklingen und der FT Jahn Landsberg gefordert. Bei Denklingen gibt es einen schmerzhaften Ausfall und zwei Rückkehrer.

Landsberg liegt auf Rang zwölf und muss beim Tabellendritten Wolfratshausen antreten. Im Hinspiel ärgerten die Jahnler den favorisierten Gegner bereits und ergatterten beim 1:1 einen Punkt. Auch im Rückspiel könnte etwas drin sein. Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser sagt: „Sie sind ein spielerisch sehr starkes und erfahrenes Team, wirken aber nicht mehr so gefestigt wie vor der Winterpause.“ Ein mühsamer Sieg gegen den Vorletzten und eine Niederlage stehen für Wolfratshausen 2024 zu Buche. Laut Sanktjohanser wird es darauf ankommen, in der Defensive „sehr stabil“ zu stehen und auf sich bietende Chancen zu warten. In diesen Momenten gelte es, die eigene Schnelligkeit im Umschaltspiel zu nutzen. „Da hat Wolfratshausen seine Probleme“, so Sanktjohanser. Sein Team habe keinen Druck, unter der Woche gut trainiert und es seien wenig Ausfälle zu beklagen, blickt er optimistisch auf die Partie.

