Fußball

vor 17 Min.

Der FC Penzing setzt in der Fußball-Kreisliga noch mal aus

Plus Drei Mannschaften aus dem Landkreis Landsberg sind am Wochenende in der Fußball-Kreisliga im Einsatz. In der Gruppe 4 gibt es ein Kuriosum.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Drei der vier Landkreis-Mannschaften in der Fußball-Kreisliga sind am Wochenende im Einsatz. Nur die zweite Mannschaft des TSV Landsberg hat diesmal ein Heimspiel.

Eigentlich sollte auch der FC Penzing am Sonntag zu Hause auflaufen, doch die Partie gegen Moorenweis wurde auf Oktober verschoben. Damit sind noch drei Landkreis-Teams im Rennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen