Fußball

vor 40 Min.

Der Start in die Fußball-Relegation läuft nicht nach Wunsch

Plus Dießen und Weil kassieren im Releagtionsspiel zur Fußball-Kreisliga eine Niederlage. Der SV Kinsau spielt in der Kreisklasse unentschieden. Das sagen die Trainer.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Drei Landkreis-Teams sind am Mittwochabend in die Fußball-Relegation gestartet. Dabei lief es nicht nach Wunsch: Für Dießen und Weil (Aufstieg in die Kreisliga) gab es zwei wirklich unglückliche Niederlagen, für den SV Kinsau, der um den Verbleib in der Kreisklasse kämpft, gab es immerhin ein Unentschieden.

TSV Otterfing - MTV Dießen Schon nach neun Minuten geriet der MTV Dießen beim TSV Otterfing in Rückstand: Mit der ersten gefährlichen Aktion gelang das 1:0. Das Team von Spielertrainer Philipp Ropers steckte den Rückschlag aber schnell weg und kontrollierte die Partie. Ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Otterfinger Tor, doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang Ludwig Schranner der hochverdiente Ausgleich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen