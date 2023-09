Fußball

vor 34 Min.

Der TSV Landsberg baut seinen Vorsprung in der Bayernliga aus

Bereits in der 4. Minute erzielte Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer (rechts) gegen Kirchanschöring die Führung. Am Mittwoch steht für den TSV Landsberg das Spitzenspiel in Augsburg an.

Plus Das Heimspiel gegen Kirchanschöring entscheidet der Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga schon in der ersten Halbzeit. Dann kommt es zu einem ungewöhnlichen Wechsel.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der TSV Landsberg erfüllt souverän seine Aufgaben – und die Konkurrenz spielt für den Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga. Durch den souveränen 3:1-Sieg gegen Kirchanschöring hat die Mannschaft der Spielertrainer Hutterer/ Mölders den Vorsprung ausbauen können und freut sich am Mittwoch auf das nächste Spitzenspiel.

Im Gegensatz zu vergangener Saison sucht Kirchanschöring noch nach seiner Form – und hatte auch in Landsberg nichts zu melden. Schon in der 4. Minute brachte Spielertrainer Mike Hutterer die Gastgeber in Führung. Einen schönen Spielzug über mehrere Stationen leitete Hutterer ein und vollendete ihn dann mit dem linken Fuß ins rechte Eck.

