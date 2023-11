Der TSV Landsberg zittert sich zum Sieg gegen Nördlingen

Plus Der TSV Landsberg übernimmt mit dem 2:1 gegen Nördlingen wieder die Tabellenspitze in der Fußball-Bayernliga. Zum Schluss wird es noch mal richtig eng.

Der TSV Landsberg ist wieder Spitzenreiter in der Fußball-Bayernliga. Gegen den TSV Nördlingen gelang mit dem 2:1-Sieg die Revanche fürs Hinspiel. Erstmals nach langer Pause war auch Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders wieder auf dem Platz – und wurde vom Fernsehen in den Fokus genommen.

Ein ungewöhnliches Bild: Mehrere Kamerateams waren beim Heimspiel des TSV Landsberg vor Ort. Im Auftrag des NDR drehte Regisseurin Inka Blumensaat eine Folge der Reihe „Aus Liebe zum Spiel: Ex-Profis im Amateurfußball“ in Landsberg. Hauptdarsteller: Sascha Mölders. „Es ist faszinierend, welche Begeisterung er versprüht“, war Blumensaat vom Interview mit Mölders im Vorfeld begeistert. Als „Zuckerl“ obendrauf gab es noch einen Landsberger Sieg und Sascha Mölders im Einsatz.