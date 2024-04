Fußball

19:07 Uhr

Für den VfL Kaufering wird die Luft in der Landesliga dünn

Plus Der VfL Kaufering trifft gegen Illertissen II dreimal und geht dennoch leer aus. Der direkte Abstieg aus der Fußball-Landesliga rückt immer näher.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Kaufering kommt nicht aus dem Tabellenkeller - und der direkte Klassenerhalt rückt in weite Ferne. Da treffen die Kauferinger dreimal und dennoch geht der VfL am Ende leer aus. Mit 3:5 unterliegen die Gastgeber der zweiten Mannschaft von Illertissen. Besonders bitter: Die entscheidenden Tore fielen erst in den Schlussminuten. In der Tabelle wird die Situation langsam prekär.

Wieder hat es der VfL Kaufering nicht geschafft, gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zu punkten. Und wieder einmal kassierten die Gastgeber ein frühes Gegentor, denn schon nach 16 Minuten lag Kaufering zurück. Doch das Team der beiden Trainer Sebastian Bonfert/Michael Grasse zeigte eine gute Moral, glich durch Niklas Neuhaus schnell aus (20.) und ging durch Manuel Detmar nach einem Freistoß sogar in Führung (28.).

