Fußball: Denklingen geht im ersten Testspiel unter

Plus Der Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen kassiert im ersten Testspiel eine empfindliche Niederlage. So kommentiert dies der Trainer.

Das hatte sich Denklingens Trainer Markus Ansorge ganz anders vorgestellt: Im ersten Vorbereitungsspiel kassieren die Bezirksliga-Fußballer gegen SV Untermenzing – ebenfalls Bezirksliga, aber Gruppe Nord – eine heftige Niederlage. Mit 0:5 unterliegen die Denklinger, und bitter daran: völlig verdient.