Fußball

17:28 Uhr

Fußball: Nicht alle Favoriten überzeugen bislang

Plus Im Fußballkreis Zugspitze sorgen die Bonuspunkte in einigen Gruppen jetzt schon für eine Zweiklassengesellschaft. Manche Teams zehren vom guten Vorrundenplatz.

Von Margit Messelhäuser

Die Bonuspunkte sorgen im Fußballkreis Zugspitze in den meisten Klassen für weiterhin spannende Tabellensituationen. Auf der anderen Seite hat sich aber in einigen Gruppen schon nach dem zweiten Spieltag eine Zweiklassengesellschaft entwickelt – und nicht alle Favoriten konnten bislang überzeugen. Am Osterwochenende haben es die Teams diesmal leichter – keines muss in einen Doppelspieltag. Die meisten treten am Montag an, die „Schwaben“ sind am Samstag im Einsatz.

Aufstieg in die Kreisliga Auf einen alten Bekannten trifft der MTV Dießen (Gruppe C): den Mitaufsteiger TSV Erling-Andechs. In der Tabelle haben die Dießener den „alten Rivalen“ bereits hinter sich gelassen, obwohl er mit vier Bonuspunkten mehr gestartet war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

