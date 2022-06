Fußball: TSV Landsberg II macht Riesenschritt in Richtung Kreisklasse

Plus Die Bayernliga-Reserve des TSV Landsberg setzt sich im ersten Relegationsspiel zur Kreisklasse beim FSV Eching durch. Am Samstag findet das entscheidende, zweite Spiel statt.

Einen klaren Sieger gab es im ersten Relegationsspiel zur Fußball-Kreisklasse zwischen dem FSV Eching und dem TSV Landsberg: Mit 2:0 gewinnt die zweite Mannschaft des TSV Landsberg vor über 250 Zuschauern das Spiel beim FSV Eching. Am Samstag, ab 15 Uhr, findet das Rückspiel im 3C-Sportpark in Landsberg statt. Trotz des Sieges ist Landsbergs Trainer Sebastian Baumert aber noch zurückhaltend. Auf der Echinger Seite ist die Enttäuschung verständlicherweise sehr groß.