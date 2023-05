Fußball

18:07 Uhr

Geht die Aufholjagd des TSV Landsberg in der Bayernliga weiter?

Für den TSV Landsberg (schwarze Trikots) steht am Samstag das Rückspiel in Kirchanschöring an. Mit einem Sieg kann man eventuell auf Platz zwei in der Fußball-Bayernliga springen.

Plus Vier Spieltage stehen in der Fußball-Bayernliga noch an. In Kirchanschöring will der TSV Landsberg einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz zwei ausschalten.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

An den vergangenen beiden Spieltagen hat der TSV Landsberg das fast Unmögliche möglich gemacht: Der Sieben-Punkte-Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz ist auf zwei Zähler geschmolzen. Während die Konkurrenz Nerven zeigte, zogen die Landsberger „ihr Ding“ knallhart durch. Am Samstag geht es jetzt in Kirchanschöring darum, einen Konkurrenten im Kampf um den Relegationsplatz auf Distanz zu bringen.

Bereits am Freitagabend fand die Partie Ingolstadt II gegen Memmingen statt – sollte Memmingen erneut nur Unentschieden spielen oder sogar verlieren, könnten die Landsberger mit einem Sieg aufschließen beziehungsweise den FCM überholen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen