Fußball

vor 49 Min.

In der Fußball-Kreisliga gibt es diesmal kein Landkreis-Derby

Plus Alle vier Landkreis-Teams sind in der Fußball-Kreisliga am Ball. Der TSV Landsberg II will die Tabellenführung verteidigen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Auf ein Derby müssen die Fußball-Fans diesmal verzichten: Die Landkreis-Mannschaften in der Fußball-Kreisliga treffen alle auf „Auswärtige“, was aber den Reiz der Spiele nicht schmälert.

Gruppe 2 Für den MTV Dießen dürften sich die Hoffnungen, doch noch einen Platz in der Aufstiegsrunde zu ergattern, zerschlagen haben. Auch wenn der Rückstand auf Platz drei zehn Punkte beträgt und noch zwölf zu holen sind, das wird sich nicht mehr ausgehen. Wichtig wird für Spielertrainer Philipp Ropers und sein Team sein, sich vor dem Einzug in die Abstiegsrunde noch mal Selbstvertrauen zu holen. Im Heimspiel am Sonntag, ab 14 Uhr, gegen den Tabellenvierten wird es sicher nicht einfach. Die Gäste dürfen sich durchaus noch Hoffnungen machen, Platz drei zu erreichen. Haben aber bei drei Punkten Rückstand auf den aktuell Dritten Wildsteig auch ganz sicher nichts zu verschenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen