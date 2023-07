Fußball

Jahn Landsberg testet im Stadtduell gegen die Reserve des TSV

Jahn Landsberg tritt am Mittwoch bei der Reserve des TSV Landsberg an.

Plus Am Mittwochabend kommt es zum Stadtduell zwischen Jahn Landsberg und der Reserve des TSV. Die Voraussetzungen bei den Teams sind aber unterschiedlich.

Die Aufsteiger FT Jahn Landsberg (in die Bezirksliga) und TSV Landsberg II (in die Kreisliga) treffen am Mittwoch, 19. Juli, ab 19.30 Uhr im Fußball-Testspiel im 3C-Sportpark aufeinander. Beide Mannschaften treten mit der Empfehlung von Siegen an, haben aber unterschiedliche Voraussetzungen.

Die Reserve des TSV hat gegen den VfL Kaufering II 4:0 gewonnen. Trainer Sebastian Baumert spricht von einem „super Testspielergebnis“, allerdings sei Jahn weiter in der Vorbereitung und ein starkes Team. Gegen Jahn könne er mehrere Urlaubsrückkehrer einsetzen, fehlen werde aber Roberto Machado da Silva. „Er hat sich die Hand gebrochen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

