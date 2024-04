Fußball

Landesliga: Kaufering geht auch in Aindling leer aus

Plus Der VfL Kaufering rutscht in der Tabelle der Fußball-Landesliga weiter in den Keller. In Aindling entscheidet eine Situation in der Anfangsphase die Partie.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Kaufering kann einfach nicht mehr punkten: Auch im Abendspiel am Sonntag geht die Mannschaft des Trainerduos Michael Grasse/Sebastian Bonfert leer aus. Am Ende entscheidet ein Moment in der Anfangsphase diese Partie.

Nach der Roten Karte zuletzt im Spiel gegen Aufkirchen musste Kauferings Kapitän und Stammkeeper Michael Wölfl zusehen. Für ihn stand Marco Dzwonik zwischen den Pfosten, doch es dauerte nicht lange und er musste bereits hinter sich greifen. In der 11. Minute kam Aindling per Kopf zum Führungstreffer. Die nächste Hiobsbotschaft kam für die Kauferinger nur Minuten später: Felix Mailänder, der es von Beginn an versuchte, musste ausgewechselt werden, für ihn kam Niklas Neuhaus.

