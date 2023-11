Fußball

vor 18 Min.

Landkreis-Teams können in der Kreisliga noch mal Selbstvertrauen tanken

Plus In der Fußball-Kreisliga Zugspitze sind die Würfel für die Landkreis-Mannschaften schon gefallen. Noch geht es aber für zwei Teams um die Bonuspunkte.

Von Margit Messelhäuser

Die Entscheidungen sind in der Fußball-Kreisliga Zugspitze bereits gefallen. Die letzten beiden Spieltage stehen aber noch aus. Für die Teams aus dem Landkreis Landsberg kann es nur noch darum gehen, für die zweite Saisonhälfte Selbstvertrauen zu tanken.

Gruppe 2 Zwei Auswärtsspiele hat der Kreisliga-Aufsteiger MTV Dießen noch zu bestreiten, dann geht es im Frühjahr in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Zuletzt gelang dem Team von Spielertrainer Philipp Ropers gegen den Tabellenzweiten Peiting ein Punktgewinn, da sollte auch am Sonntag (14.15 Uhr) beim Tabellensechsten TSV Altenstadt etwas möglich sein. Die Rote Laterne werden die Dießener nicht mehr los in der Gruppe, aber ein guter Abschied in die Winterpause dürfte für die neue Runde im Frühjahr wichtig sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

