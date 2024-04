Fußball

19:23 Uhr

Meisterrunde: Jahn Landsberg II ist weiter ohne Niederlage

Plus Die Reserve von Jahn Landsberg setzt sich im Stadtderby gegen Erpfting klar durch. Auch die zweite Mannschaft des TSV Landsberg belohnt sich für eine gute Leistung.

Nur der TSV Landsberg II hat es in der Kreisliga in die Meisterrunde geschafft. Und im zweiten Spiel gab es für das Team von Trainer Sebastian Baumert auch den ersten Sieg. Beim TSV Geiselbullach setzte sich die Bayernliga-Reserve mit 3:2 durch. „Das war genau die richtige Reaktion der Mannschaft auf die Heimspielniederlage gegen Gilching II“, freute sich Baumert. In den ersten zehn Minuten habe Keeper Frank Schmitt sein Team vor einem Rückstand bewahrt, danach aber bestimmt der TSV über weite Strecken das Spiel. Geiselbullach war allein durch Standards gefährlich und kam so auch noch zu den zwei Toren. Für Landsberg steht am Mittwoch schon das nächste Spiel an, dann ist ab 19 Uhr der TSV Moorenweis zu Gast. „Ich hoffe, wir können an die gute Leistung wieder anknüpfen“, blickt Sebastian Baumert auf die Partie.

Geiselbull. - TSV LL II 2:3; 0:1 Appler (18.), 0:2 Appler (27.), 1:2 Einertshofer (40.), 1:3 Kelmendi (74.), 2:3 Dressel (96.).

