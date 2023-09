Fußball

vor 35 Min.

Spiel des VfL Denklingen aus erfreulichem Grund vorverlegt

Ludwig Kirchbichler traf am Wochenende für den VfL Denklingen. Nun sind er und das Team in Murnau gefordert. Archivfoto: Thorsten Jordan

Plus Der TSV Murnau kommt dem VfL Denklingen entgegen. Die Bezirksliga-Partie findet am Mittwoch statt. Der VfL-Trainer sagt, wie er gegen den spielstarken Gegner bestehen will.

Am Samstag sammelten die Fußballer des VfL Denklingen in der Bezirksliga Oberbayern Süd wichtige Punkte für den Klassenerhalt gegen Deisenhofen. Nach zehn Spieltagen trennen Platz sechs und Platz 15 lediglich vier Punkte. Am Mittwoch muss der VfL schon wieder ran, dann in Murnau. Trainer Markus Ansorge erklärt, warum diese Partie vorgelegt wurde und warum er hofft, beim spielstarken Gegner Punkte mitnehmen zu können.

„Ein Spieler unserer zweiten Mannschaft heiratet und Murnau hat der Vorverlegung der Partie dankenswerterweise zugestimmt“, erklärt Denklingens Trainer. Murnau gehört zu den vier Teams, die sich an der Spitze schon etwas absetzen konnten, kassierte am Wochenende aber eine überraschende Heimniederlage gegen Bad Heilbrunn. „Die junge Mannschaft gehört zu den spielstärksten in der Liga, mag es aber nicht, wenn es körperlich wird. Das hat Bad Heilbrunn genutzt und das ist auch unser Ansatz“, so Ansorge. Sein Team habe in der herausfordernden Partie nichts zu verlieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

