TSV Landsberg gelingt perfekter Start in die Bayernliga-Rückrunde

Plus Der TSV Landsberg fährt in der Fußball-Bayernliga zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte einen deutlichen Sieg gegen Dachau ein. Dennoch läuft nicht alles nach Plan.

Für den TSV Landsberg beginnt die Rückrunde in der Fußball-Bayernliga wie die Hinrunde endete: mit einem deutlichen Heimsieg. Gegen Dachau erwischten die Landsberger zwar einen schwachen Start, korrigierten diesen aber schnell wieder.

Gerade eine Minute war gespielt, da musste Ricco Cymer, der im Landsberger Tor stand, bereits hinter sich greifen. Dachau überrumpelte die Landsberger, konnte sich über die Führung aber nicht lange freuen. Erst mal in Rückstand zu geraten, ist für den TSV nichts Neues und davon ließ man sich auch nicht aus dem Konzept bringen.