Denklingens Trainer ist trotz Niederlage zufrieden

Plus Bezirksligist Denklingen verliert gegen den Landesligisten TSV Gilching. VfL-Trainer Markus Ansorge ist dennoch zufrieden. Simon Ried erzielt ein besonderes Tor.

Mit einem positiven Gefühl blickt Denklingens Trainer Markus Ansorge auf das Testspiel gegen den TSV Gilching zurück. Zwar verlor der Spitzenreiter der Bezirksliga Oberbayern Süd gegen den Drittplatzierten der Landesliga mit 1:2, dennoch konnte der Trainer einige wertvolle Erkenntnisse sammeln.