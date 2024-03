Fußball

18.03.2024

VfL Kaufering besiegt in der Landesliga weiteren Favoriten

Plus Kaufering gewinnt gegen Ehekirchen in der Fußball-Landesliga. Die Taktik der Trainer geht voll auf. Beim entscheidenen Tor sind es nur zwei Ballkontakte.

Von Christian Mühlhause

Wenn der Vierte gegen den 13. der Tabelle spielt, ist die Favoritenrolle in der Regel klar. Im Fall des VfL Kaufering lag diese bei den Gästen aus Ehekirchen. Doch am Ende konnte das Trainergespann Michael Grasse und Sebastian Bonfert sich darüber freuen, dass ihre Taktik beim 3:1-Erfolg voll aufging und das Team wichtige Punkte den direkten Klassenerhalt sammelte.

Die Trainer schenkten derselben Startelf das Vertrauen, dass in der Woche zuvor etwas überraschend in Kempten gewinnen konnte. Defensiv diszipliniert spielen und sich bietende Chancen nutzen, war die ausgegebene Devise gegen Ehekirchen. Zugute kam den Gastgeber, dass Niklas Neuhaus nach einer Ecke gut nachsetzte und in der 8. Minute bereits die Führung erzielte. Zwar machte anschließend Ehekirchen mehr Druck, doch das nächste Tor erzielte wiederum der VfL Kaufering. Im Zuge einer schönen Kombination bediente Niklas Neuhaus seinen Teamkollegen Thomas Hasche, der den Ball ins kurze Eck schoss. Mit 2:0 ging es auch in die Pause.

