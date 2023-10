Wichtiger Sieg für den VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga

Der VfL Kaufering setzt sich im Kellerduell der Fußball-Landesliga gegen Bobingen durch. Ein lange verletzter Spieler gibt dabei sein Comeback.

Einen ganz wichtigen Sieg verbucht der VfL Kaufering zum Abschluss der Hinrunde in der Fußball-Landesliga. Gegen den Aufsteiger TSV Bobingen setzten sich die Gastgeber mit 3:1 durch – und das, obwohl man früh in Unterzahl geraten war. Doch auch die Rückkehr eines Spielers macht Hoffnung beim VfL – allerdings fällt ein anderer wohl länger aus.

Der Blick auf die Tabelle gestaltet sich für die Kauferinger etwas freundlicher: Immerhin startet der VfL nicht von einem Abstiegsplatz aus in die Rückrunde. Durch den Erfolg im Kellerduell gegen Bobingen sind die Kauferinger auf einen Relegationsplatz geklettert. Entwarnung kann natürlich noch nicht gegeben werden, aber das Team der beiden Trainer Michael Grasse und Sebastian Bonfert kann mit einem guten Gefühl in die zweite Saisonhälfte starten. Zudem gab Felix Mailänder nach langer Verletzungspause sein Comeback. Er kam zwar erst in den letzten Minuten, dennoch dürfte auch seine Rückkehr für einen Schub sorgen.

Im Minutentakt kommt es auf beiden Seiten zu Torchancen

Mit einem Schreckmoment begann die Partie, denn schon in der 1. und 2. Minute hatte Bobingen die ersten Chancen. Doch in der 3. Minute gelang Niklas Neuhaus der Führungstreffer für den VfL. Zwar hatte Bobingen einige gute Möglichkeiten, doch mit der knappen Führung für die Heimelf ging es in die Pause.

Schon früh nach Wiederanpfiff erhöhte Patrick Feicht nach einem schönen Pass von Maximilian Muha auf 2:0 für Kaufering (50.). Etwas unverständlich war die Gelb-Rote Karte für Daniel Rimmer (65.) aus Sicht von Trainer Michael Grasse. „Aber wir haben die Unterzahl sehr gut gespielt.“ Auch den Anschlusstreffer (67.) steckte die Heimelf gut weg. „Wir haben uns dann auf Konter verlegt“, so Grasse – und einen davon verwandelte der nur Minuten zuvor eingewechselte Florent Sekiraqa in der 86. Minute zum 3:1-Endstand. Bitter für Kaufering ist aber die Verletzung von Daniel Neuhaus. „Er wird vermutlich sechs Wochen ausfallen“, so Michael Grasse.

VfL: Wölfl, Berger, Rimmer, Ansorge, Th. Hasche (87. Mailänder), D. Neuhaus (16. Graf), Feicht (75. Siebenhaar), Muha, N. Neuhaus (81. Sekiraqa), Wolf, Detmar (73. M. Hasche). Rot: Rimmer (66./VfL).