Der TSV Landsberg lädt zu einem Handballturnier im Sand ein

Nach der Corona-Zwangspause richtet der TSV Landsberg wieder ein Beach-Handballturnier aus. Für besondere Treffer gibt es zusätliche Punkte.

Zwei Jahre mussten die Handballerinnen und Handballer in Landsberg und der Region auf den legendären Beachcup verzichten. Aber am 30./31. Juli ist es im 3C-Sportpark an der Emmy-Noether-Straße wieder so weit: Zum 14. Mal findet das Turnier des TSV Landsberg statt.

Am Samstag, um 13 Uhr, ist Anpfiff zu den ersten beiden Spielen. Statt Volleyballnetzen stehen dann Handballtore im Sand der Beachanlage. Auch diesmal treffen je 14 Damen- und Herrenmannschaften aufeinander. Die Teams kommen überwiegend aus Schwaben und Oberbayern, aber auch Württemberger und Franken sind vertreten.

Erneut kann man Stammgäste wie „Die Ewigen Zweiten“ vom TSV Bobingen begrüßen, wobei ihr Name übrigens nicht stimmt, haben sie das Turnier doch schon zweimal gewonnen. Insgesamt sind rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei.

Im Mixed-Turnier treten eine Damen- und eine Herrenmannschaft gemeinsam an

Im Mixed-Turnier treten je eine Damen- und eine Herrenmannschaft zusammen an, ihre jeweiligen Ergebnisse werden gemeinsam gewertet. So werden beispielsweise die Herren der „Kreisliga Allstars“ vom SV Schemmerhofen zusammen mit den Damen von „BHC Außer Betrieb“ SC Kissing ein Team bilden. Die kreativen Mannschaftsnamen gehören zur lockeren Stimmung des Beachhandballs.

Die Mannschaften stehen zurzeit alle in der Vorbereitung auf die Ende September beginnende neue Saison. Damit ist das Landsberger Beachturnier eine willkommene Abwechslung. Auch wenn es sich um ein Spaßturnier handelt, gespielt wird mit vollem Einsatz und natürlich will man sich die doppelten Punkte für Trickwürfe oder Torwarttreffer möglichst oft sichern.

Am Samstagabend gibt es noch für die Aktiven die Players-Party – auch wenn am Sonntagvormittag ab 10 Uhr die finale Runde ansteht. Dann zeigt sich, wer konditionell schon am weitesten ist. Gegen 15 Uhr werden die Sieger feststehen. (AZ)