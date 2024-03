Die letzten Heimspiele für die Damen und Herren des TSV Landsberg

Die Handball-Bezirksoberliga nähert sich dem Saisonende. Die Damen können locker ins letzte Heimspiel gehen, nicht so die Herren des TSV Landsberg.

Für die Handball-Teams des TSV Landsberg stehen am Samstag die letzten Heimspiele in der laufenden Saison der Bezirksoberliga an. Während die Damen gelassen in die Partie gegen Weilheim gehen können, müssen die Herren noch mal alles geben: Noch ist der Klassenerhalt nicht in trockenen Tüchern.

Die Landsberger Handballerinnen haben ab 12 Uhr im Sportzentrum den TSV Weilheim zu Gast. Der Aufsteiger hat als Tabellensechster den Klassenerhalt bereits geschafft und kann in dieser Hinsicht entspannt ins Spiel gehen. In den Spielen zuletzt mussten die Damen aus Weilheim allerdings zwei Niederlagen, eine davon gegen Landsberg, und ein Remis gegen den Vorletzten aus Eichenau hinnehmen. Die Landsbergerinnen stehen einen Platz vor den Gästen und können auf fünf Siege in Folge zurückblicken. Diese Serie würden die Gastgeberinnen natürlich gerne fortsetzen und sich vielleicht noch einen Platz nach vorne schieben. Auf jeden Fall kann man gut besetzt ins Spiel gehen.

Die Herren des TSV Landsberg erwarten das Schlusslicht Fürstenfeldbruck

Anschließend, ab 14 Uhr, treffen die Herren I des TSV Landsberg in der Bezirksoberliga auf die zweite Mannschaft des TuS Fürstenfeldbruck. Der Abstieg der Brucker ist schon eine Weile besiegelt. Allerdings haben die Gäste in den vergangenen Spielen auch gezeigt, dass sie deswegen nicht das Handballspielen aufhören: Die Landsberger dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Schon im Hinspiel musste das Team von Trainer Florian Pfänder für den Sieg richtig hart arbeiten. Es ist klar, ein Selbstläufer wird das auch nicht.

Für die Gastgeber zählt dennoch nur ein Sieg, um sich die Chance zu erhalten, Abstand zum Relegationsplatz zu gewinnen. Die direkten Konkurrenten, die SG Kaufbeuren/Neugablonz und Herrsching II werden ihrerseits alles tun, um keinen Punkt mehr abzugeben. In diesem Bereich allerdings liegen alle Teams ganz eng beisammen, es verspricht ein spannender Endspurt um Klassenerhalt und Relegation zu werden.

Schon um 9 Uhr beginnt am Samstag das letzte Turnier der D-Jugend in der Hipper-Halle. Die TSV-Buben treffen auf die Teams aus Buchloe und Kempten. Ab 16 Uhr beenden die B-Mädchen die Saison mit einem Nachholspiel in Immenstadt. Auch ihr letztes Turnier bestreitet die E-Jugend am Sonntag in Buchloe. (AZ)

