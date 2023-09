Kaufering

29.09.2023

Beim Heimspiel des VfL Kaufering ist Geduld ist gefragt

Plus Die Fußballer des VfL Kaufering empfangen in der Landesliga den TSV Gilching. Der Trainer rechnet damit, dass sein Team Geduld haben muss und nennt den Grund.

Von Christian Mühlhause

Von den vergangenen acht Spielen konnten die Fußballer des VfL Kaufering in der Landesliga nur eines gewinnen und holten vier von 24 möglichen Punkten. Immerhin war jüngst ein Sieg gegen Aindling dabei und trotz der Niederlage gegen Durach präsentierte sich die Mannschaft deutlich verbessert. Am Samstag ab 14 Uhr soll sich das auch im Ergebnis widerspiegeln, wenn der TSV Gilching zum Punktspiel an den Lech kommt. Kauferings Trainer Michael Grasse rechnet damit, dass Geduld nötig sein wird und hofft, dass der Verein wieder zu alter Heimstärke zurückfindet.

In der Saison hat Gilching bisher drei Punkte mehr gesammelt als Kaufering und belegt Rang 14. „Wir gegen davon aus, dass sie mit einem 4-4-2-System spielen werden und defensiv agieren werden. Beide Mannschaften brauchen die Punkte, deswegen rechne ich damit, dass Geduld nötig sein wird, um zum Erfolg zu kommen“, blickt Grasse voraus. Soll das gelingen, müssen die Gastgeber auch ihre Chancenverwertung verbessern und die eigenen Fehler minimieren. Nur Aindling hat in der Liga bislang weniger Tore erzielt in als Kaufering und nur Illertissen hat noch einen Gegentreffer mehr hinnehmen müssen.

