Kaufering

09:35 Uhr

Der VfL Kaufering stürmt in Richtung Aufstieg

Plus Die Fußballer des VfL Kaufering tun sich gegen Babenhausen in der Bezirksliga schwer. Eine taktische Veränderung zeigt Wirkung. Wie die Situation im Rennen um den Aufstieg ist.

Von Christian Mühlhause

Der VfL Kaufering will in die Landesliga aufsteigen. Dafür war es wichtig, die Partie gegen Babenhausen am Mittwochabend zu gewinnen. Die Gastgeber taten sich aber zunächst schwer und gerieten in Rückstand. Trainer Benjamin Enthart nahm eine taktische Änderung vor, die Wirkung zeigte.

