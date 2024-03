Herren der Lechrain Volleya wollen Traum vom Aufstieg am Leben halten

Die Männer der Lechrain Volleys brauchen zwei Siege, damit das große Ziel – der Aufstieg in die Bayernliga – klappt. Gute Chancen hat der Nachwuchs in Germering.

Am Samstag bestreitet die 1. Herrenmannschaft der Lechrain Volleys in Maisach die Rückrunde gegen die Teams des TSG Maisach und DJK Augsburg Hochzoll. Vor allem das zweite Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Augsburg wird mit Hochspannung erwartet. Nach der unerwarteten Niederlage gegen den DJK im Hinspiel Anfang März braucht es einen klaren Sieg, um noch eine Chance auf den 2. Tabellenplatz und damit auf einen Aufstieg in die Bayernliga zu erhalten. Maisach befindet sich zurzeit auf dem sechsten Platz. Da das Hinspiel der Herren 1 im November letzten Jahres nur knapp mit 3:2 Sätzen gewonnen wurde, wird das Rückspiel ebenso spannend erwartet.

Damen der Lechrain Volleys haben einen Heimspieltag in Kaufering

Nach der knappen Auswärtsniederlage gegen den direkten Tabellennachbarn TV Weitnau wollen die Damen I nun im Heimspiel in zwei Begegnungen zwei Siege eingefahren. Das Team von Trainer Martin Wagner empfängt in der ersten Begegnung den FSV Marktoffingen II und im zweiten Spiel den SVS Türkheim. Das Heimspiel findet in der Turnhalle der Montessori-Schule in Kaufering statt. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr.

Die weibliche U15 fährt zum Saisonabschluss zum Rankingturnier in Germering. Gleich drei Teams hat Cheftrainer Stefan Huber am Start. Die Erste spielt in der Vorrunde gegen Starnberg und Holzkirchen II. Die Zweite bekommt es mit Isar-Loisach und Penzberg zu tun. Und das Team LRV III muss sich mit Germering und Holzkirchen I auseinandersetzen. Nach dem bisherigen Saisonverlauf hat das Team LRV I die besten Chancen auf die Endrunde der besten drei. (AZ)

