Fußball

16:55 Uhr

Spitzenreiter Landsberg reist in der Bayernliga zum Schlusslicht

Plus In der Bayernliga ist der TSV Landsberg klarer Favorit gegen den Kirchheimer SC. Spielertrainer Mike Hutterer erinnert ans Hinspiel, als seine Mannschaft viel Mühe hatte.

Von Christian Mühlhause

Klarer könnte die Ausgangslage wohl kaum sein für die Fußballer des TSV Landsberg in der Bayernliga. Während der Verein vom Lech von der Tabellenspitze grüßt, ist Gegner Kirchheimer SC Tabellenletzter und hat zum Vorletzten Garching bereits acht Punkte Rückstand. Doch das Hinspiel dürfte den Landsbergern als Warnung noch im Hinterkopf sein, die Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.

Zwar gewann der TSV die Partie im August letztlich mit 4:2, doch nach 14 Minuten lag die Mannschaft bereits mit 0:2 hinten und offenbarte große Schwächen in der Defensive. Es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte der Aufsteiger in Landsberg den ersten Punkt geholt. Erst in der Nachspielzeit gelang den Landsbergern die endgültige Entscheidung. Daran erinnert auch Spielertrainer Mike Hutterer und sagt über den nächsten Gegner: „Die Mannschaft spielt auch in der Bayernliga, da hat jeder Kader Qualität.“

