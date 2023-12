Für Scheuring II gibt es in der 2. Bundesliga einen nicht alltäglichen Sieg

Plus Die zweite Mannschaft von Scheuring hat den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Luftpistole geschafft. Für Raisting gibt es nur noch theoretische Chancen.

Aufsteiger Scheuring II hat den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft. Obwohl ersatzgeschwächt angetreten, gab es für die Edelweiß-Schützen zwei Siege, bei denen einer kurios stattfand. Für Raisting dürfte es dagegen keine Hoffnung mehr geben, die Klasse zu halten.

Das Team vom Ammersee musste auch am vorletzten Wettkampftag zwei Niederlagen hinnehmen: Sowohl gegen Rettenbach als auch Kelheim/Gmünd gab es eine 1:4-Niederlage. Angesichts des Restprogramms am letzten Wettkampfwochenende mit dem Tabellendritten und -vierten als Gegner, wird Raisting wohl als Schlusslicht die Liga verlassen. Die Einzelpunkte holten Silke Jakisch und Hermann Illgen.