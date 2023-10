Kein Breitbandausbau in Vilgertshofen bis 2028?

Nachdem die LEW TelNet alle Möglichkeiten geprüft hat, steht nun fest, dass in Vilgertshofen erst einmal keine Glasfaser verlegt werden.

Während in einigen Gemeinden im Landkreis Landsberg der Breitbandausbau voranschreitet – wie in Weil, Kaufering, Hofstetten und Scheuring – wurde in Vilgertshofen zuletzt die 35-Prozent-Grenze an Interessenten für das LEW TelNet Angebot verfehlt. Eine Mindestbeteiligung sei erforderlich, da LEW die Investitionen in den Glasfaserausbau vollständig privatwirtschaftlich trägt. Weitere Optionen hat das Unternehmen nach der Absage geprüft. Auch Möglichkeiten für Kooperationen mit anderen Telekommunikationsunternehmen hatte LEW TelNet ausgelotet, es habe sich jedoch keine tragfähige Umsetzungsvariante finden lassen.

Zurzeit würde die Internetgeschwindigkeit in Vilgertshofen ausreichen

Bürgermeister Albert Thurner nimmt an, dass es unter anderem an der Telekom liegt. Der Anbieter sei nun eben Platzhirsch in der Gemeinde, wenn es um Internetanbieter ginge. Als im vergangenen Herbst die Telnet mit der Vorvermarktung angefangen hat und von Tür zu Tür gegangen ist sei so das Interesse an einem Anbieterwechsel gerade im Ortskern nicht groß gewesen. "Genaue Zahlen habe ich nicht, aber die 35 Prozent, die nötig gewesen wären, haben wir wohl bei Weitem verfehlt", sagt Thurner. Hinzu käme, dass das Internet in Vilgertshofen generell nicht so schlecht wäre. Thurner habe selbst lediglich "nur" eine Kupferleitung und dennoch würde die Geschwindigkeit von 50 Megabit (MB) pro Sekunde ihm zurzeit vollkommen ausreichen.

Ärgerlich sei das Scheitern des Breitbandausbaus besonders für diejenigen am Ortsrand, schätzt Thurner. In einer vergangenen Gemeinderatssitzung ging es unter anderem um die Entscheidung, ob die Gemeinde den Ausbau selbst übernehmen möchte. Allerdings würde das um die 3,5 Millionen Euro kosten. Mit Förderung müsste die Gemeinde davon noch 20 Prozent übernehmen. 700.000 Euro seien für das kleine Vilgertshofen eine große Summe. Der Gemeinderat stimmte gegen diese Option.

Bis 2030 sollen deutschlandweit Glashörfaseranschlüsse verfügbar sein

Doch bis die Telekom den Ausbau selbst in die Hand nimmt, könnte es noch dauern, schätzt der Bürgermeister. In den nächsten fünf Jahren werde wohl aufgrund des niedrigen Grundversorgungsstandards nichts passieren. "Bund und Land verschreiben gerade mal mindestens 10 MB pro Sekunde vor." Solange sich an der Zahl nichts verändere, sei die Telekom nicht gezwungen aufzurüsten. Bundesweit sieht die Gigabit-Strategie der Regierung vor, dass bis spätestens 2030, flächendeckend alle Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen sind, das bis zu 1000 MB oder eben einem Gigabit pro Sekunde leisten kann.

Lesen Sie dazu auch