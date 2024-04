Hoher Sachschaden bei Unfall in Windach

Weil eine Frau aus Neusäß in Windach die Vorfahrt einer anderen Fahrerin missachtet, kommt es zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden.

Am Ostermontag in der Mittagszeit befuhr eine 58-jährige Fahrerin aus Neusäß im Landkreis Augsburg mit ihrem Auto die Münchner Straße in Windach Orts-auswärts und wollte nach Polizeiangaben an der Einmündung zur Kreisstraße LL 13 (Eresinger Straße) nach links einbiegen.

Beim Unfall entstand hoher Sachschaden

Dabei übersah sie eine 48-jährige Fahrerin aus Weil, die mit ihrem Wagen von Eresing in Richtung Greifenberg fuhr. Es kam zum Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, aber ein erheblicher Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. (AZ)

Lesen Sie dazu auch