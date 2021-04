Was bleibt von den Chören im Kreis Landsberg nach Corona?

Plus Seit Monaten müssen die Sänger der Chöre im Landkreis Landsberg auf gemeinsame Proben verzichten. Die Vorsitzende des Chorverbands im Kreis sieht nicht nur die Kultur in Gefahr.

Sie heißen „Gemütlichkeit“, „Frohsinn“, „Fröhlichkeit“ – doch von alledem war in den vergangenen Monaten nichts zu spüren. Die Rede ist von den Chören im Landkreis Landsberg, die unter dem Lockdown und den Corona-Beschränkungen extrem leiden. „Was bleibt von den Chören übrig, wenn wir uns wieder treffen dürfen?“, fragt Maria Thomamüller, die Vorsitzende des Chorverbands Landsberg. Aber das ist nicht ihre einzige Sorge.

Maria Thomamüller ist erblich vorbelastet: „Mein Vater war ein hervorragender Tenor“, erzählt sie – und so kam auch sie schon als Kind in den Eglinger Kirchenchor. Das ist viele Jahre her, inzwischen ist sie schon seit über 30 Jahren in leitender Funktion beim Chorverband Landsberg – und seit zehn Jahren Vorsitzende. Schwierige Zeiten habe es immer wieder gegeben, doch die Corona-Krise könnte für das Aus vieler kleiner Chöre sorgen. „Andere planen ja schon für die Zeit, wenn der Lockdown gelockert wird. Das macht bei uns gar keinen Sinn“, sagt die 62-Jährige.

Corona-Krise legt Chöre im Landkreis Landsberg lahm

Im Sommer habe man es mit Proben „auf Abstand“ versucht. Aber „dann singen nur Solisten. Wie sollen sie ihren Nachbarn hören, wenn dieser in jeder Richtung zwei Meter weg sitzt?“, beschreibt Maria Thomamüller die Probleme. Das alles habe mit einem Chor nichts zu tun. „Bei uns ist es ein Miteinander und das geht mit Abstand einfach nicht.“

Maria Thomamüller sieht auf die Chöre im Landkreis große Probleme zukommen. Bild: Walter Herzog (Archiv)

Doch es ist nicht nur das Singen, das allen fehlt. Durch die Gemeinschaft im Chor seien auch viele Freundschaften entstanden. Sie beispielsweise sitze bereits seit 40 Jahren neben derselben Mitsängerin. Der Kontakt fehle einfach. Zwar habe sie als Vorsitzende des Eglinger Chors mit Rundschreiben oder Telefonaten versucht, mit den Mitgliedern in Verbindung zu bleiben. Auch hat sie die Mitglieder, die einen runden Geburtstag gefeiert haben, besucht, um ein Präsent vor die Tür zu stellen – doch das alles seien nur Notlösungen gewesen.

Und da gibt es noch ein weiteres Problem: „Wir haben viele ältere Mitglieder, ob diese wiederkommen, wenn sie ein Jahr nicht singen konnten, wer weiß.“ Dabei sei für viele dieser älteren Mitglieder gerade der Probenabend die Abwechslung im Alltag gewesen. „Nach einem Jahr Pause kann es aber sein, dass die Stimme gar nicht mehr mitmacht.“

Die sozialen Kontakte fehlten ebenso wie das gemeinsame Singen. Und dann gibt es da auch noch den finanziellen Aspekt. „Wir brauchen die Konzerte, um unsere Ausgaben finanzieren zu können“, sagt Maria Thomamüller, die auch Vorsitzende beim Sängerkreis Gemütlichkeit Egling ist.

Den Chorsängern fehlen soziale Kontakte

So gebe es feste Termine im Jahr mit Auftritten. „Das halten fast alle Chöre so“, weiß die Vorsitzende des Chorverbands. Und mit den Einnahmen werden unter anderem die Chorleiter bezahlt. „Es gibt nur mehr sehr wenige, die es ehrenamtlich machen, die meisten leben davon.“

Auch der Männerchor Pürgen-Hofstetten kann momentan nicht mehr auftreten, dieses Bild stammt aus der Zeit vor der Krise. Bild: Walter Herzog (Archiv)

So auch die Chorleiterin in Egling. „Wir haben sie trotz der Pause weiterbezahlt, einmal zum Dank für ihre bisherige Arbeit und auch als Investition in die Zukunft, wir wollen ja, dass sie bleibt.“

Wenn es dann wirklich wieder so weit sein wird, dass man gemeinsam proben darf, wird vor den Sängern eine ganze Menge Arbeit liegen. „Wenn man so lange nicht singt, geht viel verloren, da hört man sich an wie eine Gießkanne“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Stimmbildung heißt dann das Zauberwort – und auch wenn dies harte Arbeit ist, freut sie sich darauf. „Irgendwann wollen wir ja auch wieder auftreten, dafür probt man doch. Man braucht ein Ziel.“

Auftritte wegen Corona noch nicht möglich

Für den Chorverband sind das die alljährlichen Konzerte: Im Frühjahr, Herbst und nach Weihnachten finden die gemeinsamen Konzerte statt. Dann können sich die einzelnen Chöre präsentieren. Bis es wieder zu diesen Konzerten kommt, wird es wohl noch dauern – deshalb stellt das Landsberger Tagblatt Chöre aus dem Landkreis in einer Serie vor.

