Bad Wörishofen

10:38 Uhr

EM 2024: DFB lässt Film in Bad Wörishofen drehen

Plus Bad Wörishofen hat es in die Schlussauswahl als Mannschaftsquartier für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland geschafft. Wie es nun weitergeht.

Die Stadt Bad Wörishofen wird Teil des wohl außergewöhnlichsten Reisekatalogs der nächsten beiden Jahre. Ein Filmteam rückte im Auftrag des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) die Kneippstadt ins rechte Licht, denn Bad Wörishofen gehört zu jenen Städten, die sich als Mannschaftsquartier für die Fußball-Europameisterschaft 2024 bewerben.

