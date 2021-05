Bad Wörishofen

Öffnen zu Pfingsten: Wörishofens Hoteliers sind skeptisch

Die Betten der bayerischen Hotels mussten in der Corona-Pandemie lange leer bleiben, touristische Übernachtungen sind weiterhin nicht erlaubt. Vor den Pfingstferien aber soll es einen Neustart geben, unter Auflagen.

Plus Touristiker und Gastgeber sind erleichtert über die geplanten Lockerungen der Corona-Beschränkungen vor den Pfingstferien. Warum maßgebliche Hoteliers in Bad Wörishofen trotzdem nicht sofort aufsperren.

Von Stefan Binzer und Michael Munkler und Wilhelm Unfried

Der angekündigte Neustart im Tourismus stößt bei den Hoteliers in Bad Wörishofen auf verhaltene Resonanz. Das liegt vor allem an der Bedingung einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Davon ist der Landkreis Unterallgäu derzeit weit entfernt. Am Donnerstag hatte das Unterallgäu den höchsten Inzidenzwert des Allgäus. „Ich teile die Euphorie, wie sie jetzt zu Tage kommt, noch nicht“, sagt deshalb Hubertus Holzbock, der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes.

